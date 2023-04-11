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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الأبنودي.. تعرف على الهاجس الذي كان يطارده

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد عبد الرحمن الابنودي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي.

تزوج فى بداية حياته من مخرجة الأفلام التسجيلية عطيات الأبنودي، ولكن زواجهما لم يدم طويلًا فانفصلا عن بعضهما البعض، وبعد ذلك تزوج الأبنودي من الإعلامية نهال كمال، وعاش معها طوال حياته، وأنجبا منها ابنتيه آية ونور.

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تقول الإعلامية نهال كمال أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، إنه بعد إلحاح كبير من محبى الأبنودى وتردد كبير منها قررت الكتابة عنه.

وتابعت، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، فى كتابتى، حاولت أبرز عبد الرحمن الأبنودى الأب والزوج والإنسان، أى الجانب الذى لم يعرفه الناس عنه.

وأضافت قائلة:" حاولت فى كتابتى إبراز صوت الأبنودى حيث كان لديه هاجس فكان يقول أنا شاعر لم أقرأ بعد".
 

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