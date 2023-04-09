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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. شقيقته فنانة شهيرة وتوفي في حادث أليم

عمر خورشيد
عمر خورشيد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عمر خورشيد، الذي ولد في 9 أبريل عام 1945، نشأ في بيت فني حيث كان والده يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وشقيقته الصغرى هي النجمة شريهان، وعلى الرغم من رحلة الفنية القصيرة إلا أنه استطاع أن يترك بصمة مميزة في عالم الفن.

ونرصد اهم محطاته:

عمر أحمد خورشيد، ولد في 9 أبريل عام 1945 في حي عابدين بالقاهرة، نشأ في أسرة متيسرة الحال، والده كان يعمل بالتصوير السينمائي، ووالدته كانت إحدى السيدات الرقيات وتدعي عواطف هاشم، وكان لديه أخت واحدة شقيقة تدعي جيهان، ثم انفصالا أبويه وتزوج الأب وأصبح عمر له 4 اخوات من والده، كما تزوجت الأم وأصبح له أختين من والدته إحدهما النجمة شريهان.

درس «خورشيد»، الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد اليوناني للموسيقى، وبعد تخرجه من المعهد دخل عالم الفن وأصبح من أبرز نجوم جيله، حيث عمل بجميع مجالات الفن، عمل كممثل، وملحن، وعازف جيتار، ومؤلف موسيقى.


كان مشوار خورشيد الفني قصير، حيث امتداد لعشر سنوات فقط، لكنه استطاع أن يصنع لنفسه مجد خاص، ليصبح اسم عمر خورشيد مضئ في الساحة الفنية رغم رحيله، شارك في العديد من الأفلام السينمائية، والأعمال الدرامية، كما قام بتلحين عدد كبير من الموسيقى التصويرية لأبرز أفلام الزمن الجميل، من أبرز اعماله: فيلم ذئاب على الطريق، الدنيا نغم، التلاقي، عندما يغني الحب، جيتار الحب، أبنتي العزيزة، مدرسة المراهقين، سيدتي الجميلة، النشالة، لا تقولي وداعًا للأمس، العرافة.
شارك في 4 مسلسلات وهم: الخماسين، الآنسة، الحائرة، حبي أنا.

وقام بتلحين الموسيقى التصويرية لأفلام سينمائية عدة، منها: فيلم أذكريني، فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، فيلم العاشقة، فيلم شلة المحتالين، فيلم وادي الذكريات، فيلم الأخوة الأعداء، فيلم العاشقة.

تزوج عمر 4 مرات، وكان أولهم من الفنانة أمينة السبكي، عام 1971 وحدث الانفصال بعد عام من زواجهما، ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين عام 1972 وحدث الانفصال بعد عام واحد أيضًا، وتزوج للمرة الثالثة من سيدة لبنانية تدعي دينا عام 1977 واستمر زواجهما حتى رحل، وتزوج عليها الفنانة مها أبو عوف واستمر زواجهما أيضًا حتى وفاته.


رحل الفنان عمر خورشيد، عن عالمنا في 29 مايو عام 1981، عن عمر ناهز 36 عامًا، أثر تعرضه إلى حادث سيارة بشارع الهرم، وكان معه الفنانة مديحة كامل، وزوجته اللبنانية، ولكنهما نجيا من الحادث، ورحل عمر خورشيد.

عمر خورشيد ذكرى ميلاد الفنان عمر خورشيد شريهان

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