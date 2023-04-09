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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ذكرى ميلاد عمر خورشيد وأحداث الحلقة 17 لمسلسلات رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عمر خورشيد وشمس:

 

 

 في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. شقيقته فنانة شهيرة وتوفي في حادث أليم
 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عمر خورشيد، الذي ولد في 9 أبريل عام 1945، نشأ في بيت فني حيث كان والده يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وشقيقته الصغرى هي النجمة شريهان، وعلى الرغم من رحلة الفنية القصيرة إلا أنه استطاع أن يترك بصمة مميزة في عالم الفن.


 في عيد ميلاد شمس.. تزوجت من نجم الزمالك وأصيبت بالاكتئاب
 

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة شمس والتي اختفت عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية 

 ضرب نار الحلقة 17.. غضب ياسمين عبد العزيز والعوضي يبدأ تجارة السلاح
 

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار؛ مفاجأة بعد علم مهرة “ياسمين عبد العزيز” بأن شقيقتها اتجهت لشرب الخمر ورسوبها في الدراسة.


عملة نادرة الحلقة 17.. نيللي كريم ترفض تلقي العزاء في شقيقها قبل الثأر
 

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، تطور كبير في الأحداث.


 في ذكرى وفاة فؤاد خليل.. «كذبة شادية» سبب دخوله عالم الفن
 

تحل اليوم الأحد الموافق ٩  إبريل، ذكرى رحيل الفنان فؤاد خليل، حيث رحل عن عالمنا  في  9  أبريل من عام  2012.

عمر خورشيد شمس

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