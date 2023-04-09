أخبار الفن.. ذكرى ميلاد عمر خورشيد وأحداث الحلقة 17 لمسلسلات رمضان

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن عمر خورشيد وشمس:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عمر خورشيد، الذي ولد في 9 أبريل عام 1945، نشأ في بيت فني حيث كان والده يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وشقيقته الصغرى هي النجمة شريهان، وعلى الرغم من رحلة الفنية القصيرة إلا أنه استطاع أن يترك بصمة مميزة في عالم الفن.

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة شمس والتي اختفت عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية

شهدت الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار؛ مفاجأة بعد علم مهرة “ياسمين عبد العزيز” بأن شقيقتها اتجهت لشرب الخمر ورسوبها في الدراسة.

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، تطور كبير في الأحداث.

تحل اليوم الأحد الموافق ٩ إبريل، ذكرى رحيل الفنان فؤاد خليل، حيث رحل عن عالمنا في 9 أبريل من عام 2012.