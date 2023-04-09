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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد شمس.. تزوجت من نجم الزمالك وأصيبت بالاكتئاب

شمس
شمس

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة شمس والتي اختفت عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية .

ونرصد في عيد ميلادها أبرز معلومات عنها

معلومات عن شمس

في اليوم التاسع من شهر إبريل لعام 1976 ولدت الفنانة “صابرين نبيل العسكري” والتي عُرفت فنيًا باسم “شمس”، ونشأت في محافظة الإسكندرية، وبعد المرحلة الثانوية إلتحقت بالمعهد العالي للسكرتارية، وحالفها الحظ أن تدخل إلي مجال الإعلانات التي كانت بمثابة بوابة نفذت منها إلي طريق الفن والتمثيل، وفي عام 1995 كانت بداية ظهورها علي شاشة التليفزيون كممثلة وشاركت في أفلام سينمائية.


أصيبت الفنانة شمس بحالة من الاكتئاب بعد وفاة والدتها متاثرة بازمة قلبية، واستعانت بعد وفاتها بـ8 اشهر باحد برامج تفسير الاحلام؛ لتفسير منام عن والدتها المتوفاة واحتارت في تفسير الرسالة التي تود إرسالها لها، فقد ظهرت لها والدتها وهي تصرخ وكان شعرها أسود، الأمر الذي جعل شمس تصاب بالحزن وظلت تبكي وطلبت منها مذيعة البرنامج التوقف عن البكاء على والدتها لأن البكاء غير مستحب علي المتوفى.

ارتبطت الفنانة شمس بنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مدحت عبد الهادي في عام 2006، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلا بسبب الخلافات المستمرة بينهما وتم الطلاق بعد 21 يوما فقط.

شاركت “شمس” في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين سينما ودراما، ومن أبرز الأفلام “بالعربي سندريلا، لخمة راس، فيلم ثقافي، حمادة يلعب، الفرح”، ومسلسلات “أين قلبي، هزمتني إمرأة، للعدالة وجوه كثيرة، سوق العصر”.

شمس عيد ميلاد شمس نجم الزمالك

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