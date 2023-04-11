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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم 20 رمضان

مسجد عمر بن عبد العزيز
مسجد عمر بن عبد العزيز في بني سويف

في اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المعظم نعرض موعد آذان المغرب، اليوم الثلاثاء 11-4-2023؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة لوجبة الإفطار، بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في بني سويف

وزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف يفتتحان قصر ببا بعد التطوير

وعن موعد أذان المغرب في "محافظة  بني سويف “ في  اليوم الـ 20 من أيام الشهر الكريم، فمن المقرر أن يرفع الأذان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 06:23 مساء، لينتهي صوم اليوم الـ 20 من  أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

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