موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم 20 رمضان

في اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المعظم نعرض موعد آذان المغرب، اليوم الثلاثاء 11-4-2023؛ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة لوجبة الإفطار، بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في "محافظة بني سويف “ في اليوم الـ 20 من أيام الشهر الكريم، فمن المقرر أن يرفع الأذان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 06:23 مساء، لينتهي صوم اليوم الـ 20 من أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.