انتهاء التقديم للوظائف الخالية بوزارة التنمية المحلية اليوم

أغلقت وزارة التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء ،باب التقديم في الوظائف الخالية بها التي أعلنت عنها من قبل والتي تتم بنظام التعاقد السنوي لمدة عام أو عامين علي الأكثر، وتم فتح باب التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية الشاغرة في 28/ 3/ 2023 .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 ، عن وجود 19 وظيفة خالية في عدة تخصصات ويتم التعيين فيها بنظام التعاقد ، بديوان عام الوزارة وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم ( 125 ) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.



واضافت وزارة التنمية المحلية أن الوظائف الخالية هي عدد 5 أخصائى تشغيل حاسب آلى وعدد 5 مهندس ( ميكانيكى – مدنى – عمارة )، وعدد 4 أخصائى تخطيط عمرانى و عدد 5 باحث قانونى.

شروط الوظائف الخالية

وأوضحت الوزارة شروط الوظائف الخالية بها..

-التعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط

الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند تاريخ نشر الإعلان .

-أن يجتاز المقابلات الشخصية والإختبارات

لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى إلتزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة.

-ألا يقل التقدير العام عن جيد .

-الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار / حكم تأديبى / حكم جنائى .

واوضحت وزارة التنمية المحلية المستندات المطلوبة للوظائف الخالية..

-صورة المؤهل الدراسى.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية (وجهان ) .

-صورة شهادة الميلاد المميكنة.

-صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية إن وجد.

-صحيفة الحالة الجنائية عند التعاقد .

-تحميل طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان وإعادة تحميله مع المرفقات بعد استكمال البيانات به.

-فى حالة التعاقد يتم تقديم أصول المستندات بالإضافة إلى كارت تحليل المخدرات من أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ثابت به عدم تعاطي المخدرات وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها .

-يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التنمية المحلية عبر اللينك التالى " https://www.mld.gov.eg/ar "، في الموعد المحدد للتقديم.