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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41 سفينة.

وذكر البيان أن حركة الصادر من  البضائع العامة بلغت 37856 طنا تشمل: 7654 طن يوريا، و688 طن صويا، و100 طن ملح معبأ، و162 طن أسمنت، و2400 طن مولاس، و4300 طن رمل، و15047 طن كلينكر، و7505 أطنان بضائع متنوعة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة 33046 طنا، تشمل 4700 طن خردة، و256 طن بذور كتان، و500 طن بسلة، و5229 طن فول، و2000 طن ذرة، و8536 طن قمح، و8000 طن صويا صب، و503 أطنان صويا معبأ، و1601 طن خشب زان، و5812 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1721 طنا.

وأكد البيان أن حركة الصادر من الحاويات 1590 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 480 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2644 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 162075 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133231 طنًا.

وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5651 شاحنة.

إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا في دمياط

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