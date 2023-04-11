أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد الإماراتية تحذر المواطنين من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية ،اليوم الثلاثاء، بأن يتأثر طقس الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا من الغرب وتيار هوائي غربي يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع سقوط أمطار على فترات ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطح تتكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة .

ويتوقع المركز أن تتوفر فرصة من يوم "الثلاثاء" إلى يوم الجمعة المقبلة لتكوّن السحب الركامية المحلية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار والبرق والرعد أحياناً كما تزداد كميات السحب غرباُ وعلى السواحل يصاحبها سقوط أمطار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب يوم الجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

