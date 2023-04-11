إلغاء الإجازات خلال شم النسيم وعيد الفطر لهذة الفئات.. تفاصيل

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلغاء الاجازات للقيادات المحلية فى كافة المرافق الخدمية بالمحافظات ، خلال إجازة اعياد الربيع وشم النسيم و عيد الفطر، مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدي بحزم لأى محاولات للتعدي على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الأجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشدد وزير التنمية المحلية علي تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وسلامة وصحة المواطنين ، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد ، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمى ، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

واعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات و استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق و المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتي بعد عيد الفطر المبارك خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطرى والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مع إستمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة ، و المتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين .

وطلب اللواء هشام آمنة من المحافظين القيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات خاصة مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الاجازات ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحتهم ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .