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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في الوقت الذى يخرج فيه الناس في نهار رمضان قاصدين كسب أرزاقهم بالحلال، إلا أن هذان الشابان المنحرفان خرجا من محافظتهم القليوبية" إلى محافظة "المنوفية" قاصدين السرقة والبحث عن المال الحرام في نهار الشهر الكريم فكان الجزاء من جنس العمل. 

فيعد أن خرج الشابان وحاولا سرقة "توك توك" من أحد السائقين، إلا أن انتقام الرب من أفعالهم كان من خلال فشلخطتهم الخبيثة وسقوط أحدهم قتيلا والقبض على الأخر. 

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تفاصيل موت مسجل خطر في المنوفية 

ففي إحدى قري مدينة قويسنا، استدرج أحد المسجلين خطر وصديقه سائق توك توك من أجل توصيلهما في نهار رمضان وعندما توجه بهم بالقرب من قطعة أرض زراعية حاولا سرقة التوك التوك بالإكراه وتثبيت الشاب من أجل سرقته، إلا أن القدر كان في صف الشاب الذي كان بالقرب من أرض أسرته. 

محاولة فاشلة لسرقة توك توك 

رفض الشاب التخلي عن التوك التوك الخاص به وقام بإغلاقه وسحب المفاتيح والهرب منهم في أحد الأراضي الزراعية وركضوا وراءه من أجل الحصول علي مفاتيح التوك التوك، إلا أن الشاب استغاث بالأهالي وتصادف وجود والده وأقاربه. 

مشاجرة بين المتهمين وأهل سائق التوك توك

نشبت مشاجرة بين المسجلين خطر وأهل سائق التوك التوك حيث قام أحد المسجلين بطعن الشاب سائق التوك التوك فاصابه بجرح قطعى إلا أن أهله دافعوا عن ابنهم ووجهوا سلاحا أبيض إلى صدر أحد المسجلين ليلقي مصرعه في الحال إثر طعنة نافذه في الصدر ويصاب صديقه كما يصاب ٤ من أفراد الأسرة بإصابات مختلفة، واصطحب الأهالي جثمان المسجل خطر إلى مستشفى قويسنا حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الجثمان.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا بنشوب مشاجرة ووقوع متوفي ومصابين بمركز قويسنا، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وتبين مصرع " ا.ر" ٣٥ سنة مسجل شقي خطر وإصابة آخر يدعي " ر.س " ٣٠ سنة مسجل خطر ومقيمان بمحافظة القليوبية وذلك أثناء محاولتهم سرقة توك توك بالإكراه من أحد المواطنين وتدخل آخرين مما أدى إلى نشوب مشاجرة وإصابة ٤ من الطرف الثاني وهم " م.ا " ٣٥ سنة، " ا.ص " ٢٠ سنة سائق التوك التوك ومصاب بجرح طعني بالجانب الأيسر، ووالده " ص.ا "٤٦ سنة وعمه " م.ا ".

وأكد الطرف الثاني محاولة المسجل الخطر وزميله سرقة التوك التوك الخاص بنجلهم بالإكراه أثناء تواجده بالقرب من أرضهم الزراعية فأخذ المفتاح وحاول الهرب اليهم إلا أن المسجلين خطر طاردوه بمطواة مما ادي الي نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء أسفر عن سقوط المسجل خطر عقب إصابته بجرح طعني في الصدر، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

القليوبية المنوفية تفاصيل التوك توك رمضان

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