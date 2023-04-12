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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيلة الموت..سائق يفقد سيارته وحياته بشبرا الخيمة.. تفاصيل صادمة

السائق الضحية
السائق الضحية

لم يكن السائق الذى خرج من بيته لكسب لقمة عيشة بالحلال، يتخيل أن تكون نهايته في هذه الأيام المباركة بهذه القسوة على يد اثنين من اللصوص لا يعرفون دينا ولا ضمير ولا شفقة، اللذين تخلصا منه بدم بارد من أجل سرقة سيارته. 

محمد عصام، صاحب 28 عاما، والذى يعمل سائقا على سيارته من أجل لقمة العيش، خرج للعمل على سيارته الخاصة من خلال أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، لتدبير نفقات العيد ومصاريف شهر رمضان، إلا ان القدر جعله يقبل توصيلة كان ورائها مجرمين قتلاه وتخلصا من جثته طمعا في سيارته. 

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خرج للعمل على سيارته وعاد جثة هامدة

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية..خرج بحثاً عن لقمة عيشه، والحصول على بعض الأموال التي تساعده على حياته المعيشية الصعبة، وجلب الأموال من أجل توفير إحتياجات شهر رمضان الكريم، وتوفير مستلزمات العيد، ليخرج من بيته متوكلاً على الله كعادته بسيارته الخاصة التي يعمل عليها من خلال أحد التطبيقات الخاصة على الهاتف المحمول.

وفي الليلة الموعودة وصله أوردر توصيل على التطبيق لمنطقة شبرا الخيمة، ليتلقى الأوردر ويذهب إلى حيث وجود طالب السيارة، ليجدهما شخصين، وبعد جلوس أحدهما بجواره في الكرسي الأمامي والآخر خلفه مباشرة، وبعد الإنطلاق حيث وجهتهما، وعند الوصول إلى منطقة نائية وهادئة وتحديدا عند تقاطع الطريق الدائري مع محور العصا، قام أحدهما بإطلاق عيارا ناريا عليه في الظهر،  لسرقة سيارته بالإكراه، إنه السائق الشهيد محمد عصام، صاحب 28 عاما، ويعمل سائقا على سيارته من أجل لقمة العيش.

المتهمان يعترفان بتفاصيل الواقعة

من جانبه اعترف المتهمان خلال تحقيقات المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة من أجل السرقة، حيث أنهما قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه  لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيار نارى كان بحوزة أحدهما وقاما بتركه وسط بركة من الدماء وفرا هاربين واستوليا علي سيارته .

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  قد تلقت اخطاراً من مركز  شرطة قليوب بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالظهر.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لـ(سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وبها عيار نارى، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالى كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب وتم بارشادهما ضبط (الهاتف المستولى عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلى - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

رمضان الموت تفاصيل السيارة شبرا الخيمة سرقة السائق كسب لقمة عيشة

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