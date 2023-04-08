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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيدتين تخصصتا في سرقة منازل المواطنين بالقناطر الخيرية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت ربة منزل بمساعدة الأهالي فى منطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط سيدتين أثناء محاولتهما سرقة منزلها بعد دخولهما، وتم تسليمهما للقوات الأمنية. 

وبالكشف عنهما تبين سابقة اتهام إحداهما في 4 قضايا، وصدور أحكام ضدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة منطقة الخرقانية دائرة المركز، بتمكنها رفقة بعض الأهالي من ضبط سيدتين حال قيامهما بسرقة منزلها بعد دخولهما له.

وكشفت تحريات المباحث، أن "ك. أ"، ربة منزل، 33 سنة، مقيمة الخرقانية دائرة المركز رفقة مجموعة من الأهالي، تمكنت من ضبط كل من "هـ. ف"، 22 سنة، و"س. م"، 32 سنة، حال قيامهما بسرقة محتويات منزل الأول بعد الدخول له، وتم التحفظ عليهما.

وتحرر المحضر رقم 10641 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2023، وبالكشف عن المتهمتين تبين أن إحداهما سبق اتهامها في 4 قضايا "ضرب وسرقة وتبديد"، وصدرت بحقها أحكام سابقة، وتولت النيابة التحقيق.

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