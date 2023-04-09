ملحقش يفرح بلبس العيد.. التفاصيل الكاملة لمصرع الملاك الصغير أثناء الإفطار

بملامحه البريئة ظل الطفل أحمد صاحب الـ 3 سنوات يتجول داخل شقتهم بعد أن اشتعلت النيران أملا فى الخروج ولكن القدر لم يمهله حيث لقى مصرعه وسط النيران المشتعلة وتصاعد الأدخنة لأعلى، كما أصيب والده بحروق متفرقة بالجسد.

الرعب يسيطر على الأهالى بعد اشتعال النيران

وسيطرت من الرعب على منطقة قليوب البلد بمحافظة القليوبية بعد اشتعال النيران فى شقة داخل عقار مكون من 4 طوابق أثناء الإفطار وعلى الفور هرع الجيران فور سماع الأصوات والصريخ وحاولوا إطفاء الحريق وإنقاذ الأسرة ولكن النيران أتت على جميع محتويات الشقة ولقى الطفل مصرعه وأصيب والده.



فيما سيطرت حالة من الحزن على أسرة الطفل المتوفى وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء مطالبين بالرحمة والمغفرة للطفل الذى لقى مصرعه بدون أى ذنب فى الحريق، وقالت والدة أحمد إن نجلها راح منها فى غمضة عين قائلة “ ملحقش يفرح بلبس العيد”.

التصريح بدفن جثة الطفل المتوفى

من جانبها أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

النيران أتت على محتويات الشقة

ولقى طفل 3 سنوات مصرعه وأصيب والده فى حريق هائل اندلع بعقار مكون من 4 طوابق بالقليوبية، وأتت النيران على جميع محتويات الطابق الرابع " معرش بالأخشاب " بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد النيران ومنع امتدادها، للمساكن المجاورة، وأتت النيران على جميع محتويات الشقة، تحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق بشقة فى منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة قليوب البلد ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار وجميع محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأتت النيران على كل محتويات الشقة، وأسفر الحريق عن وفاة الطفل " أحمد إ.ر" 3 سنوات و6 أشهر وإصابة والده بقدمه وتم عمل إسعافات أولية له وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل جثة الطفل للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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