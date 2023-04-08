ننشر أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن فى القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم عن منطقة القليوبية الأزهرية.

وأوضحت المديرية أن الفائزين من أبناء أزهر القليوبية سيشاركون اختبارات التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بجوار رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في مدينة نصر بالقاهرة الأربعاء المقبل 12 أبريل 2023 حيث يجري التواصل بين الفائزين مع مسئولي إدارة شئون القرآن بالمنطقة للمشاركة

وأشارت المديرية الى أن الفائزين من أبناء القليوبية هم

في المستوى الأول في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية

رحمة راضى عبد الفتاح محيسن إعدادي معهد فتيات ترسا

رؤى محمود حسین ابراهيم عبده مكتب طلعت عبد السميع عبد العزيز منصور وعمر محمد شعبان إعدادي معهد القلج بنين ومصطفى احمد مصطفى مصطفى عطيه إعدادي كفر شكر بنين ويوسف محمود محمد سليمان عبد البصير ثانوي مرصفا بنين ويونس ناصر وحيد صبرة إعدادي القلج بنين ومنة رضا محمد صديق مكتب شعبان وبخوري عبد العظيم على



وفاز جمال عزت مصطفى توفيق إعدادي الخصوص بنين وسهيله ابراهيم سعيد دسوقي إعدادي معهد فتيات المنيرة وسلمي امير حسين علام إعدادي معهد ف بنها النموذجي

وفي المستوى الثاني في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية فاز محمد سعيد محمد سيد الليثي إعدادي معهد الخصوص بنين وابراهيم سمير ابراهيم يوسف ثانوي معهد الخصوص بنين وجويرية محمد محمد إبتدائي معهد قليوب الإبتدائي بنين وفرح ايمن مصطفى إعدادي معهد فتيات عرب العيايدة والاء السيد احمد عبد النبي إعدادي معهد فتيات ترسا وملك هاني محمد راغب مكتب عادل محمد احمد محمد صباح ومحمد رمضان عباس مرسى صقر مكتب عبد الله محمد طه عبد الظاهر وسهيله احمد محمد رمضان إعدادي معهد فتيات القشيش



وفاز احمد محمد محمد هندي محمد هندي بحيري رواق بنها وابراهيم محمد محمد هندي محمد هندي بحيري رواق بنها.



وفي المستوي الثالث في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية عبد الرحمن شعبان بخوري عبد العظيم إعدادي معهد طنان بنين وعبدالله ابراهيم طه عثمان إبتدائي معهد قلما 1 الأبتدائي ونجلاء حلمي صبحي سعيد مكتب احمد عبد الفتاح محمود رزق وعبدالله سيد سعيد ابراهيم محمد إبتدائي معهد البرادعة الإبتدائي وبلال احمد رضا بسيونى محمد عثمان إبتدائي معهد كفر الجزار ب

محمد حسن جابر يوسف مكتب محمد حسين ابراهيم محمود وعمر ماجد انور ابراهيم محمد إبتدائي أجهور الكبرى وحسين سعد زغلول مكتب أحمد عبد المنعم محمد مصطفی وبسملة سعيد شوقى سليمان مكتب محمد جمال محمد عواد وجنة محمد جمعه محمود محمد مكتب أحمد عبد الفتاح محمود رزق.



وفي المستوي الرابع في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية أمانی رجب عبدالهادی محمد أبو سيف مكتب أحمد حاتم رمضان طه وآسر أحمد عطية إبراهيم مكتب إبراهيم محمد عبد الحميد عواد وعبدالله محمد السيد عبد الفتاح مكتب إبراهيم محمد عبد الحميد عواد وفرحة خالد محمد عواد خمیس مكتب محمد جمال محمد عواد.



جنات السيد ماهر طه عبد الجليل مكتب محمد جمال محمد عواد وحنين احمد دسوقي السيد مكتب محمد حمدي عبد المنعم على ورنا احمد عبده عيد مكتب احمد محمد ابراهيم خليل وعبد السلام محمد عبد السلام عبد الحميد مكتب صابر مهدی عبد الحليم عفيفي ومنه محمد بدر محمد ابراهيم إبتدائي معهد ورورة ب ومحمد سامح محمد حسن إبتدائي معهد الشقر ب.