تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب كفر منصور بالقليوبية..صور

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالية تكريم 500 طليع من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب كفر منصور التابع لإدارة شباب طوخ بالقليوبية .



نظم مركز شباب كفر منصور احتفالية كبري، لتكريم حفظة القرآن الكريم وسط حضور غفير من أهالي القرية وكبار المشايخ يصل عددهم إلى 4000 من أهالي قرية كفر منصور والقرى المجاورة، بحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، ورضا حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور، وأجريت المسابقة تحت إشراف الشيخ علاء أحمد عبد التواب.

شمل التكريم في مركز شباب كفر منصور، حفظة 3 أجزاء من القرآن و 5 أجزاء و10أجزاء و 15 جزء و 20 جزء و 25 جزء، وحفظة القرآن الكريم كاملا، والتي تأتي في شهر رمضان المعظم شهر القرآن لتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد الصبروط على ضرورة الاهتمام بتكريم حفظة القرآن وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية .

وقال رضا حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور، أن المسابقة هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من حفظة القرآن الكريم، حيث شارك أكثر من 700 مشارك، وتم إجراء التصفيات بين الطلاب ليتم تكريم هذا العدد الكبير، مؤكدا اهتمام مركز الشباب بدعم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية، معربا عن شكره للمشاركين في هذا الحفل الكبير وأولياء أمور حفظة القرآن الكريم.

وأضاف رضا حسين: "من بين المكرمين في حفل التكريم حبيبه علاء أحمد عبد التواب، حسين محمد حسين عبد العزيز، ومحمد أحمد البدوي محمد سليمان عابد، ومحمد عابد محمد سليمان عابد، ومنة عابد محمد سليمان وإلهام محمد رضا أحمد أحمد ربيع، وريتال أحمد عادل، ورهف محمود حسين عبد العظيم، وعمر إسلام الطوخي محمود".

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