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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستخدما أنبوبة بوتاجاز.. إحالة المتهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة للمفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، بإحالة عامل متهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة للمفتى، وحددت جلسة 13 مايو المقبل للنطق بالحكم.

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كانت المحكمة قد أحالت القضة فى جلسة سابقة لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفه المتهم، وبعد رد المفتى حدث تغيير بهيئة المحكمة التى تنظر القضية، وقرر رئيس الدائرة المستشار أيمن عفيفى، إعادة المرافعة لدفاع المتهم فى القضية بجلسة اليوم الإثنين، وتم الاستماع للمرافعة، وصدر الحكم اليوم مرة ثانية بحق المتهم.


وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم " أحمد ا. م.س" 28 سنة عامل ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليها "منى محمود أحمد درغام"، عمدًا مع سبق الإصرار. وتابع أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعد عليها باستخدام أدوات " زجاجه أسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وأحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية شبرا الخيمة مفتى الجمهورية محكمة جنايات الدائرة الثانية

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