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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تحيي حفلا داخل أرينا الكويت وطرح التذاكر اليوم

أنغام
أنغام

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 11 من شهر مايو القادم داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات صيف الكويت التى تبدأ بداية مايو.

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لأنغام فى الكويت هذا العام بعد نجاح حفلها الأول الذي أحيته على نفس المسرح شهر فبراير الماضي.
 

وبدأت الشركة المنظمة فى طرح تذاكر الحفل ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء بأكثر من فئة مختلفة.

 

حفل أنغام فى السعودية 

وأحيت المطربة أنغام حفلها في حفل ليلة صوت مصر الشهر الماضي وافتتحت الحفل بأغنية في الركن البعيد الهادي، وهي أغنية ضمن الألبوم الأول الذي طرحته أنغام عام 1988. 

 

كما غنت أنغام خلال الحفل أغنية إلا أنا، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، إلى جانب غنائها ما تروحش بعيد.

 الحفل بعنوان بعنوان ليلة صوت مصر في المملكة العربية السعودية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

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