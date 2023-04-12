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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبراء تعليم: المنصة الإليكترونية للإرشاد المهني أحد أهم العناصر التي أطلقتها وزارة التعليم العالى.. توفر قاعدة بيانات لكل من الخريجين ومتطلبات سوق العمل

طلاب
طلاب

خبراء عن منصات الخدمات المهنية والوظيفية

- تمثل هذه المنصات آلية مفعلة تطبيق حقيقي لربط التعليم بسوق العمل ,

- تعريف الطلاب بمجالات العمل المستقبلية ومتطلبات سوق العمل
- خلق الوعي لدى الطلاب بأهمية التعليم الفني عموما ومدى مساهمته في دعم مسيرة التنمية

 

 

في إطار سعي الدولة لربط التعليم بسوق العمل من أجل تحسين جودة المخرجات التعليمية وفي نفس الوقت تدعيم سوق العمل المصري بكوادر مؤهلة أطلقت وزارة التعليم العالي العديد من المبادرات التي ترسخ لهذا المفهوم .

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، تعتبر المنصة الاليكترونية للإرشاد المهني أحد أهم العناصر التي أفرزتها هذه المبادرات .

و أضاف الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، ينبغي أن نلفت النظر إلى بعض الجوانب الإيجابية التي تتضمنها هذه المبادرة و التى تتمثل فى :


- تمثل هذه المنصات آلية مفعلة تطبيق حقيقي لربط التعليم بسوق العمل , هذا الربط الذي لا يتحقق فقط بمجرد تدريب الطالب وتأهيله أثناء الدراسة وإنما من خلال متابعته وتوجيهه وإرشاده إلى مجالات العمل المناسبة ومساعدته على التواصل مع سوق العمل والحصول على فرصة عمل مناسبة لقدراته.

- تتضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي شقين أساسيين أحدهما يتعلق بالتوجيه والإرشاد المهني وتعريف الطلاب بمجالات العمل المستقبلية ومتطلبات سوق العمل , والشق الآخر يتعلق بتوفير فرص تدريبية متميزة تعمل على إكساب الطلاب مهارات وخبرات متقدمة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمجالات العمل الواقعية الموجودة في المجتمع.

- تهتم هذه المبادرات بخلق الوعي لدى الطلاب بأهمية التعليم الفني عموما ومدى مساهمته في دعم مسيرة التنمية  ومدى الاهتمام والدعم الذي يلقاه من الدولة وهو ما يسهم في تغيير وجهة النظر السائدة نحو التعليم الفني وتعمل على زيادة الاهتمام به والإقبال عليه.

- توفر هذه المنصة قاعدة بيانات لكل من الخريجين ومتطلبات سوق العمل أيضا يمكن استخدامها في دعم التخطيط الاستراتيجي لمسيرة التنمية المستدامة في مصر ووضع تصورات أكثر وضوحا عن مستقبل الصناعة المصرية وسوق العمل المصري.

- توفر هذه المنصة أيضا الدعم الخبراتي المطلوب والذي يسعى إليه الطالب لوضع تصور لمستقبله المهني ومن مصادر موثوقة وعلى اطلاع بما يوفره سوق العمل من فرص .

- الانعكاسات الإيجابية لهذه المنصة لن تكون متعلقة فقط بالطلاب وإنما سيكون المردود كبيرا على المؤسسات الإنتاجية المختلفة وذلك لأن البحث عن العمالة المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمثل عقبة امام العديد من مجالات العمل وسوف تسهم هذه المنصة في حل هذه المشكلة.

كما أكد على أن توفير التدريب والدعم المهني والتوجيه السليم للطلاب له العديد من الآثار الإيجابية النفسية الأخرى حيث يعمل على زيادة مستوى الرضا المهني والذي ينعكس بدوره على جودة الإنتاج وبيئة العمل التي سوف تصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر قابلية للتطوير.

وفى نفس السياق ،قال الدكتور ماجد ابو العينين الخبير التربوى و عميد كلية التربية السابق بجامعة جامعة عين شمس ،   اصبح الآن هناك سهولة كبيرة فى التواصل عن طريق الموبايل و اللاب توب ووسائل التكنولوجية المختلفة ، اتاحة المعلومات على المنصات أصبحت بديل عصرى مؤمن به وهذا هو المستقبل .

و أضاف الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريح لصدى البلد ، انه من الضروري أن يحدث مواكبة لهذه المستجدات لرفع من مستوى الطلاب لانها مرتبطة بالمهارات المختلفة التى يستخدموها يوميا .

كما اشار إلى أن الملتقى الوظيفي التى تقيمه الجامعات من الاشياء الهامة وذلك لأن معايير الجودة بتؤكد على وجود ملتقى توظيفى لانه يتم جمع الخرجيين و الطلاب المقبلين على التخرج مع ممثلى سوق العمل.


و أكد " أبو العينين " على أن ملتقيات التوظيف بدء الاهتمام بها مؤخرا داخل المؤسسات التعليمية حتى يكون الطالب قادر على الالتحاق بسوق العمل.

جامعة القاهرة التعليم العالي وزارة التعليم العالى التعليم الفني قاعدة بيانات سوق العمل المصري المنصة الاليكترونية كلية الدراسات العليا

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