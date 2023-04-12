قبل غلق باب التقديم.. تعرف على جوائز مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتكون مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) أحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

جوائز مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة

وتمنح جامعة القاهرة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي:

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 6000 جنيه.

المركز الثاني على جائزة قدرها 4000 جنيه.

المركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه.