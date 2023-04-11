للتعيين.. كيفية استخراج برنت تأمينات 2023

يقدم موقع صدي البلد الإخباري، كيفية استخراج برنت تأمينات إلكترونيا بطريقة بسيطة من خلال التسجيل علي موقع الهيئة من علي الإنترنت، في دقائق معدودة بالدخول علي التأمينات الاجتماعية بالموقع.

استخراج برنت تأمينات الكتروني

استخراج برنت تأمينات 2023

لاستخراج برنت تأمينات إلكتروني يجب اتباع الآتي:

عليك الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى

الضغط على ​​بدء الخدمة

إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل البيانات الرئيسية، وهي: الرقم القومى والاسم الأول للأم.

اضغط على زر إرسال الطلب.

ستظهر بيانات الرقم التأمينى.

استخراج برنت تأمينات حديث

يقوم الموظف المختص بعمل استعلام عن الرقم التأميني، ويستخرج بسهولة في نفس اليوم

إذا لم يتواجد رقم تأميني ، يتم تسجيل رقم تأميني باسم الشخص.

سعر برنت التأمين 2023

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

كيفية استخراج برنت تأمينات 2023

بمعرفة مكتب التأمينات التابع له

الذهاب إلى مكتب التأمينات

تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها

يمكن استخراج برنت تامينات اونلاين، من خلال المكاتب التابعه للهيئة القومية للتامين الاجتماعي،و التي تحدد الموقف التاميني للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة.

استخراج برنت تأمينات 2023

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

شهادة الميلاد أصل

صورة للاطلاع عليها واستخدامها

استخراج برنت تأمينات

أماكن استخراج برنت تأمينات2023



يمكن استخراج برنت تأمينات من أقرب مكتب تأمينات أو مكتب التأمينات الرئيسي في المحافظة، مع ضرورة توافر شهادة ميلاد وصورة منها.

استخراج برنت تأمينات

مواعيد استخراج برنت تأمينات

تكون مواعيد استخراج برنت تأمينات يوميًا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 ظهرا.

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استخراج برنت معاش

يبحث الكثير عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال موقع هيئة للتأمينات وإدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.