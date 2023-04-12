عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محصلش حاجة..مدرب الأهلي يحسم الجدل بشأن حقيقة خناقته مع عبد القادر

صدى البلد

قال سامي قمصان المدرب العام بفريق الأهلي، إن مباريات الكأس كل الاحتمالات واردة فيها، وهو ما جعل الفريق يستعيد ثقته أمام بيراميدز، بالعودة سريعًا بالتعادل بعد التأخر في النتيجة بهدف نظيف.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الأهلي السبب الرئيسي في تتويج الفريق، موضحًا أن جمهور الأهلي مختلف ومساند للفريق في كل الأوقات إن كانت فرحة أو محنة.

وأشار إلى أن حب جمهور الأهلي للفريق، يُحمل اللاعبين آمال كبيرة لإسعادهم، فضلًا عن أن الفريق بالكامل يتحمل الضغط ويستطيع التعامل مع الحضور الجماهيري الكبير، مشددًا أن الفريق أمامه طموحات وتحديات كبيرة أهمها بطولة الدوري الممتاز، التي خسرها الفريق آخر نسختين.

وتمنى مدرب الأهلي، الشفاء لعبد الله السعيد وأسامة جلال، بعد إصابتهما القوية اللذان تعرضا لها، مضيفًا «نحترم طموح بيراميدز وأي فريق آخر، لكن التاريخ يؤكد أنه ليس من السهل منافسة الأهلي الذي صنع اسمه في أكثر من 100 سنة».

وواصل تصريحاته، أن برونو سافيو يتدرب بشكل قوي للغاية مع الأهلي، وهو ما دفع كولر لضمه، خاصة وأن المدرب يؤمن بأن كل لاعب يستطيع حجز مقعدًا أساسيًا طالما يجتهد في التدريبات.

مدرب الأهلي يحسم الجدل بشأن حقيقة خناقته مع عبدالقادر

وكشف قمصان، حقيقة خناقته مع أحمد عبد القادر، قائلًا: «والله ما حصل أي حاجة حتى ولو شدة بسيطة، واللاعب لم يتواجد في المعسكر من الأساس بسبب إصابته، وعلاقتي به مميزة سواء هو أو باقي اللاعبين».

الأهلى سامي قمصان الكاس بيراميدز المدرب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

إجراءات جديدة من الرئيس الأوكراني لـ زيادة الإنفاق الدفاعي .. تفاصيل

5 بنوك| اعرف أعلى عائد على الشهادات الجديدة

خطر جديد.. الصحة العالمية تسجل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

ألمانيا ترد على تشاد وتطرد سفيرها

رئيس أهلي طرابلس يكشف حقيقة إصابة حارس طلائع الجيش بـ«الشمروخ».. فيديو

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 20 ألف.. سعر صادم لحقيبة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد أثرى أغنياء العالم "فقراء"|بالصور

مي عمر وريهام حجاج أبرزهم.. النجمات تتنافس بحقائب براندات في المسلسلات الرمضانية

وداد جعفر العمدة.. جوري بكر تصدم الجمهور بتسريب صور لها قبل الشهرة

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ