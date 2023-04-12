محصلش حاجة..مدرب الأهلي يحسم الجدل بشأن حقيقة خناقته مع عبد القادر

قال سامي قمصان المدرب العام بفريق الأهلي، إن مباريات الكأس كل الاحتمالات واردة فيها، وهو ما جعل الفريق يستعيد ثقته أمام بيراميدز، بالعودة سريعًا بالتعادل بعد التأخر في النتيجة بهدف نظيف.

وأضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الأهلي السبب الرئيسي في تتويج الفريق، موضحًا أن جمهور الأهلي مختلف ومساند للفريق في كل الأوقات إن كانت فرحة أو محنة.

وأشار إلى أن حب جمهور الأهلي للفريق، يُحمل اللاعبين آمال كبيرة لإسعادهم، فضلًا عن أن الفريق بالكامل يتحمل الضغط ويستطيع التعامل مع الحضور الجماهيري الكبير، مشددًا أن الفريق أمامه طموحات وتحديات كبيرة أهمها بطولة الدوري الممتاز، التي خسرها الفريق آخر نسختين.

وتمنى مدرب الأهلي، الشفاء لعبد الله السعيد وأسامة جلال، بعد إصابتهما القوية اللذان تعرضا لها، مضيفًا «نحترم طموح بيراميدز وأي فريق آخر، لكن التاريخ يؤكد أنه ليس من السهل منافسة الأهلي الذي صنع اسمه في أكثر من 100 سنة».

وواصل تصريحاته، أن برونو سافيو يتدرب بشكل قوي للغاية مع الأهلي، وهو ما دفع كولر لضمه، خاصة وأن المدرب يؤمن بأن كل لاعب يستطيع حجز مقعدًا أساسيًا طالما يجتهد في التدريبات.

مدرب الأهلي يحسم الجدل بشأن حقيقة خناقته مع عبدالقادر

وكشف قمصان، حقيقة خناقته مع أحمد عبد القادر، قائلًا: «والله ما حصل أي حاجة حتى ولو شدة بسيطة، واللاعب لم يتواجد في المعسكر من الأساس بسبب إصابته، وعلاقتي به مميزة سواء هو أو باقي اللاعبين».