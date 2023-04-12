المناوشات.. غادة عبد الرازق تكشف سبب تقديم 15 حلقة بمسلسل تلت التلاتة

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن تأخير مسلسلها “تلت التلاتة” إلى أخر نصف من شهر رمضان وجعله 15 حلقة فقط، قائلا: “هذا العمل كان مكتوب منذ عام ونصف او عامين وكان 30 حلقة، وحدثت مشكلة وفضلنا حوالي 65 يوم أخدنا قرار أن المسلسل يكون العام المقبل، وكان هناك إصرار على عرضه هذا العام وبلغتهم أنه لو هناك إصرار خلوا 15 حلقة فقط”.

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “قدمت هذا الإقتراح لأن هذا العمل يحتاج إلى شغل وتركيز وعايزني كممثلة أكون حاضرة ذهنيا ونفسيا علشان أعرف أرجع تاني، ولما وصلت لدا دخلت صورت، ومازلت أصور حتي الأن”.

وتابعت الفنانة غادة عبد الرازق: “المخرج تغير ولكن لم يكن بسبب المشاكل، ولكنه خاف جدا من ضيق الوقت وأصبح 15 حلقة، وشاف أنه مش هيلحق، وأنا كنت أديت كلمة أني داخلة المسلسل وكان هناك فى رقبتي ناس أن الشغل يستمر”.