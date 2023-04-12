مكافأة بالملايين لمن يدلي عليه.. واشنطن تبحث عن إرهابي دولي في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مكأفاة قدرها 5 ملايين دولار لمن يعطي معلومات أو يحدد مكان سامي العريدي قائد جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.

وحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها، فإن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعرقلة المنتسبين لتنظيم لقاعدة الذين يستغلون المناطق التي لا تخضع للحكم ومناطق الصراع في سوريا.

وأوضحت أن مجموعات مثل "حراس الدين" مسؤولة عن عمليات القتل والخطف والعنف التي تستهدف الأقليات الدينية، وعليها تم تصنيف سامي محمود محمد العريدي إرهابيًا دوليًا، لدوره القيادي في جماعة "حراس الدين".

ورصدت الوزارة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات حول تحديد هوية أو موقع العريدي.

وأشارت إلى أنه نتيجة لهذا الإجراء، يفرض حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالعريدي التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر عموما على جميع الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معه.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه قد يتعرض أي أشخاص أمريكيين أو أجانب ينخرطون في معاملات مع هذا الشخص لمخاطر العقوبات.