مع الكلاب في الشارع| شاهد أحدث ظهور لـ رحاب الجمل عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رحاب في الصورة رفقة عدد من الكلاب المختلفة.

تشارك رحاب الجمل في الموسم الرمضانى بمسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، من إخراج إسلام خيرى، حيث تجسد رحاب شخصية "غجرية" وصاحبة بنسيون، خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

آخر أعمال رحاب الجمل

وتنتظر رحاب الجمل عرض فيلمها الجديد "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

وشاركت رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.

يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.