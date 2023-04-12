5 طرق للتواصل مع المسئولين في المحافظات خلال إجازات الأعياد

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال فترة الأجازات القادمة كما سيتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، تلقيها أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين، وهي الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، القيادات المحلية، في المحافظات بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد القادمة من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد التي اعلنتها الدولة .

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين .