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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مع التقلبات الجوية الراهنة.. 5 نصائح عاجلة للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن أهم الاحتياطات والتوصيات للمزارعين التى يجب أخذها فى الاعتبار تجنبا لحدوث آثار سلبية للمحاصيل الزراعية.

وأوضح “فهيم” أن أهم هذه التوصيات:

-  التوقف عن ضم القمح أو الري للقمح المتأخر.

- التوقف عن تقليع البطاطس والبنجر والثوم  وحتى الكمون اليوم، الأربعاء.

- تغطية البطاطس المتكومة بالمشمع عشان حتى لا تصل لها الأمطار.

- تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية حتى الخميس.

-  التوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل اليوم، الأربعاء. 

واستعرض الدكتور محمد فهيم حالة الطقس اليوم، الأربعاء، حيث توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة، وتصل أحيانا إلى مناطق شمال الصعيد.

وقال "فهيم" إنه بالنسبة للرياح، فما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة، خاصة على المناطق المفتوحة، قد تكون محملة بالرمال والأتربة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنه بداية من اليوم، الأربعاء، وحتى الجمعة القادم، سيحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الأجواء باردة أو مائلة للبرودة ليلاً (12 – 14 م °)، وتستمر الحرارة ليلا معتدلة في جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء الماطرة على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل جميع السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

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