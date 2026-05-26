الخورأسقف بولس ساتي يستقبل السفير السويدي بمصر

استقبل سيادة الخورأسقف بولس ساتي رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، السيد داغ يُهلين دانفِلت، سفير السويد بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر مطرانية الكلدانية، بمصر الجديدة.

ورحب سيادة الخوراسقف بالضيف الكريم، منوهًا بالوجود الكلداني الكبير بالسويد، والمراكز المختلفة التي يتواجد فيها الكلدان، كما تطرق الطرفان إلى الوضع في المنطقة، وعدم الإستقرار الأمني، خاصة بأن سيادة السفير خدم في إيران، والسعودية.

ومن جانبه، أشاد الخورأسقف بولس ساتي بالاستقرار والأمن والأمان بمصر، ودورها الرئيسي في رعاية الجهود الرامية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كذلك، اصطحب رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر السفير السويدي، في جولة، وأطلعه على معالم بازيليك سيدة فاتيما، وتاريخ، وكيفية بنائها، وجميع ما حصل من معجزات بشفاعة العذراء، حيث احتفلت إيبارشية القاهرة باليوبيل الماسي لوضع حجر اساس الكنيسة، كما كما زار سيادة السفير دار سيدة فاتيما لرعاية المسنات، والملحق بالمطرانية.

وفي ختام اللقاء، أهدى سيادة الخورأسقف بولس ساتي سيادة السفير دانفِلت درعًا تذكاريًا، بمناسبة اليوبيل الماسي لبازيليك العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.