محافظ قنا يوجه بسرعة رصف شارع المحطة بقفط

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بالبدء في أعمال رصف شارع المحطة بمدينة قفط، بحد أقصي الأسبوع المقبل، خاصه أنه تم الإنتهاء من جميع أعمال المرافق به.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام محافظة قنا ، لمناقشة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع مدينة قفط، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، و زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، و ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و المهندس علي عبدالسميع، مسئول شركة مودرن غاز.

وأشار محافظ قنا ، إلي أنه سوف يتم رصف الشارع بطول ٢ كم، بتكلفة مالية تتخطي ٥ ملايين جنيه، مشدداً على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية أثناء أعمال الرصف، و استلام جميع الطرق التي تشهد أعمال رصف من خلال لجنة متخصصة، لضمان استلام طرق ذات جودة عالية.

وأوضح الداودى، بأن رفع كفاءة طرق المحافظة سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلي التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

وأكد محافظ قنا ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.