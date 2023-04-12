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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون زوجته.. القصر الملكي يعلن حضور الأمير هاري حفل تتويج الملك تشارلز

الامير هاري
الامير هاري

أعلن المتحدث باسم قصر باكنجهام ، اليوم الأربعاء، أن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في الشهر المقبل بينما زوجته ميجان ماركل ستبقى في كاليفورنيا بصحبة أطفالهما.

وسيتم تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في اليوم الموافق 6 مايو في حفل ملئ بتقاليد تعود إلى ألف عام، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وطغت على الاستعدادات للحدث في الأشهر الأخيرة كشف هاري وميغان عن أسرار العائلة المالكة ويتضمن أسرار قوية عن الملك تشارلز الثالث وشقيق هاري الأكبر الأمير وليام وأفراد العائلة المالكة في مذكراته الأخيرة ، وفيلم وثائقي من إنتاج منصة نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.
 

الامير هاري زوجته كاليفورنيا تشارلز فيلم وثائقي قصر باكنجهام ميجان ماركل بريطانيا

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