ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بالإسماعيلية

صرح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي، تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦، وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠.

كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٠٢٣/٥/٦، وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٢٠٢٣/٥/١٣ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٨.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٦.

وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٧.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ لصفوف النقل والشهادات المحلية، حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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