عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بالإسماعيلية

اعتماد جداول الامتحانات
اعتماد جداول الامتحانات

صرح الدكتور  محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي،  تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦، وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠.

 

 

موكب سيارات الزهور.. الأحد احتفالية محافظة الإسماعيلية بأعياد شم النسيم

 كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٠٢٣/٥/٦، وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٠.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٢٠٢٣/٥/١٣ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٨.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٦.

وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم ٢٠٢٣/٥/٦ وتستمر حتى ٢٠٢٣/٥/١٧.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ لصفوف النقل والشهادات المحلية، حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر   بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

FB_IMG_1681314027564
FB_IMG_1681314027564
FB_IMG_1681314025704
FB_IMG_1681314025704
FB_IMG_1681313990645
FB_IMG_1681313990645
FB_IMG_1681313988083
FB_IMG_1681313988083
FB_IMG_1681313986265
FB_IMG_1681313986265
FB_IMG_1681313984615
FB_IMG_1681313984615
FB_IMG_1681313982939
FB_IMG_1681313982939
FB_IMG_1681313980273
FB_IMG_1681313980273
FB_IMG_1681313976868
FB_IMG_1681313976868
FB_IMG_1681313974453
FB_IMG_1681313974453
محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ الإسماعيلية الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني أمتحانات الفصل الدراسي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شريف فهمي بشارة امتحانات صفوف النقل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

النيابة العامة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن مخالفات السيارات والتوكيلات

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

التزموا.. نداء عاجل من السعودية لضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

طالب الأزهر في رحلة قرآنية| حكاية ابن السويس الذي فاز بمسابقة إفريقيا الكبرى في تنزانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

وداعا لهيمنة Google Chrome.. ميزة مذهلة لـ مايكروسوفت Edge

أحدى ضحاياه: كان هيموتني بأدويته المغشوشة.. قرار جديد من المحكمة بحق طبيب الكركمين

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر..تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ إسعاد يونس كانت حديث السوشيال ميديا

ستصاب بالذهول عند مشاهدته.. رصد أكبر تمساح "الوحش Croczilla"

فيديو

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ