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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علشان محدش يشوفها.. ياسمين صبري تتجول فى الحسين بالنقاب

ياسمين صبري بالنقاب
ياسمين صبري بالنقاب

حرصت الفنانة ياسمين صبري على التجول فى منطقة الحسين مساء أمس الثلاثاء ضمن الأجواء الرمضانية للاحتفال بالشهر الكريم.

وتجولت ياسمين صبري فى شوارع الحسين بالنقاب، وذلك لصعوبة التعرف عليها من قبل الجمهور وتوقفها للتصوير معهم.

وطرحت ياسمين فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، ظهرت فيه أثناء تجولها فى منطقة الحسين وعلقت على الفيديو قائلة: ايه الجمال ده … ايه الحلاوة دي !!! الله يا الحسين الله يا مصر وشكرا لأهل الحسين على جمالكم وجدعنتكم.

 

ياسمين صبري تفكر فى ارتداء الحجاب


تصدرت  الفنانة ياسمين صبرى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة، عن إمكانية ارتدائها الحجاب يوما ما، مؤكدة أنها مسلمة ومؤمنة ولا تفضل ارتداء الملابس التى تظهر مفاتنها. 

وقالت ياسمين صبرى، فى تصريحات صحفية: “يمكن أن أرتدى الحجاب فى يوم ما، وأنا حريصة منذ الظهور الأول لى على أن أخفى مفاتنى لأننى كنت أرغب فى ظهورى كامرأة وليست مجرد فتاة ترتدى ملابس تظهر مفاتنها اللافتة، وهو ما تحقق فى أول عمل لى، حيث كنت أخفى مفاتنى وأمسك بقميصى حتى لا تظهر أى مفاتن”.

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