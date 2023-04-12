مأساة .. حريق عشش يقتل صبيًا ويصيب شقيقه في البدرشين

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق شب بعشش أعلى سطح منزل بـ منطقة البدرشين، مما أسفر عن مصرع صبي وإصابة شقيقه بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عشش أعلى سطح منزل بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق في عشش أعلى منزل بالبدرشين ما أسفر عن مصرع حاتم كمال 14 سنة، وإصابة شقيقه حسن كمال 24 سنة، بحروق من الدرجة الثانية بالخد والذراع الأيمن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.