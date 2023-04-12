ستهم الحلقة 21.. رماح يتزوج على سعادات وروجينا تفكر في طلب عابد

شهد مسلسل ستهم الحلقة 21، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها زواج رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، على زوجته سعادات "سلوى عثمان"، من أجل إنجاب الولد له لكي يكون هو ورثة الوحيد بعد وفاته، كما تفكر ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة "روجينا"، في طلب شعبان، الشخصية التي يقدمها الفنان عابد عناني، كما يعتصر الحزن قلب نجاة " نانسي صلاح" بعد وفاة رضعيها.

بدأت الحلقة بعزومة شعبان "عابد عناني"، لستهم "روجنيا" وشقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وزوجته، لمزيد من التعارف، وأظهرت الحلقة تفكير ستهم في الزواج من شعبان والانصياع لكلامة وأوامره بعدم العمل "تباع" على ميكروباص في الإسكندرية، وبالفعل توافق على طلبه بعدم العمل.

وشهدت الحلقة زواج رماح "جهاد سعد" من زبيبة"سحر حسن"، بعدما قامت زوجته سعادات هي بطلب زواج من والدها بسبب صلة القرابة التي تجمعهم، بشرط انه بعد الإنجاب منها، يطلقها ويأخذ الطفل منها، ويقوم بتربيته مع سعادات"سلوى عثمان"، ويوافق والداها على طلب رماح، وفي يوم الدخلة تطرد سعادات " زبيبة" من غرفة الزوجية بسبب مشاعر الغيرة التي تسيطر عليها.

واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالنجمة روجينا ومسلسلها الجديد "ستهم" ، وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات والمفاجأة مريم زكي شطورة.. قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها.. يعتبر ده العار والفضيحى عاشت في ملابس الرجال للحماية.. وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟".

وحققت النجمة روجينا خلال الحلقات الماضية من مسلسل ستهم نجاحا كبيرا وانتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها حلقة أمس حيث ظهرت روجينا وهي تعمل تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيها مصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريد الكسب بكدها.

كما تألقت مريم أشرف زكي ابنتها، في تقديم شخصية الفتاة المشردة خلال أحداث المسلسل، ونالت العديد من الاشادات من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مشيدين بأدائها.

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك في البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم، هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

مسلسل ستهم الحلقة 21

مسلسل ستهم الحلقة 21

مسلسل ستهم الحلقة 21

مسلسل ستهم الحلقة 21

مسلسل ستهم الحلقة 21