مدحت صالح يحيي حفلا بدار الأوبرا ويغني المليونيرات

يحيى الآن المطرب مدحت صالح حفل غنائى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات ليالى رمضان التى تنظمها الأوبرا على مدار الشهر الكريم.



وقدم مدحت صالح حتى الآن مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

مدحت صالح

مدحت صالح

مدحت صالح

تصريحات مدحت صالح الإخيرة

وحل الفنان مدحت صالح ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير حبر سرى المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، فى هذا التقرير أبرز تصريحات مدحت صالح.

مدحت صالح: أنا رومانسي أناني وبحب ادلع.. فيديو أكد المطرب مدحت صالح، أن الحب أجمل احساس في الدنيا ولكن حتى يتم استيعاب وفهم هذه الجملة لابد أن يكون هناك نضج، قائلا: "الحب أجمل حاجة في الدنيا وعشان نستوعب مفهوم الجملة دي لازم نكون كبرنا شويه ونحطها في موضعها المعين".

ورد مدحت صالح، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، على سؤال متعلق بمدى كونه زوج رومانسي قائلا: "أنا بحب ادلع حبيبتي ومراتي ولكن أنا بحب ادلع اكتر وممكن أكون أناني بس هي جميلة بكل المعاني".

وعن مدى تحقيقه ثروة من الفن، علق مدحت صالح : "أنا طول عمري مليونير من ساعة ما بدأت الغناء بالرضا، والحمد لله ربنا لم يضعني في مواقف صعبة أو مخيفة ومرعبة وطول عمري مليونير بالقناعة والرضا".