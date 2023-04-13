آخر أيام الموجة.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي يشهدها الطقس، تنتهي اليوم الخميس، حيث يستقر الأحوال الجوية اعتبارا من غدا الجمعة على غالبية أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويشهد الطقس اليوم، أجواء مائلة للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد..

ويكون الطقس اليوم، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران وربع متر، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

درجات الحرارة اليوم

ويشهد الطقس اليوم، استمرار نشاط سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، حيث تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30%

وعن درجات الحرارة اليوم، المتوقعة عن حالة الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15 درجة