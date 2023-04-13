عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة الشفع والوتر .. ماذا يقرأ فيها وهل تجزئ عن قيام الليل ؟

صلاة قيام الليل
صلاة قيام الليل

كيف تصلى صلاة الشفع والوتر؟ سؤال يكثر البحث عنه بالتزامن مع الليلة الثانية والعشرون من العشر الأواخر في رمضان، حيث يتسابق المسلمون في أداء صلوات القيام والدعاء والنوافل من تراويح وتهجد وشفع ووتر، وفي التقرير التالي نرصد ما ورد في صلاة الشفع والوتر.

حكم صلاة الشفع والوتر

صلاة الوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، والوتر -التهجد في الليل -، أقله واحدة، ركعة واحدة بعد سنة العشاء.\

ويجوز للشخص أن يُصلي ركعات الشفع والوتر متصلة كهيئة صلاة المغرب، أي بأداء ركعتين ثم تشهد أوسط ثم ركعة وبعدها التشهد الأخير ثم التسليم، ويمكن أداء صلاة الشفع والوتر بثلاث ركعات متصلين دون تشهد أوسط ، وتكون صلاته صحيحة، والأفضل أن يؤدي المُصلي ركعتين ويسلم، ثم يُصلي ركعة مفردة، لكن الثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر هي صحيحة شرعًا.

عدد ركعات صلاة الشفع والوتر

السُنة الإيتار بواحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-، يوتر في الغالب على إحدى عشرة ركعة - عليه الصلاة والسلام-، وربما أوتر بثلاث عشرة، وربما أوتر بتسع، أو سبع، أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب إيتاره - صلى الله عليه وسلم - يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل اثنتين، ثم يوتر بواحدة - عليه الصلاة والسلام - هذا هو الأفضل، وإذا أوتر الإنسان بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو بتسع، فكله طيب.

صلاة التهجد .. كيفيتها وعدد ركعتها ودعاؤها والفرق بينها وبين قيام الليل

أهم الأسباب المعينة على قيام الليل .. واعظة بالأزهر: اجتنبوا الذنوب والمعاصي

ماذا نقرأ في صلاة الشفع والوتر؟

وعن السور التي تقرأ في الشفع والوتر فهى كالتالي:

في الركعة الأولى نقرأ سورة الأعلى (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى. إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى).

ثم نقرأ سورة الكافرون في الركعة الثانية (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ).

في الركعة الثالثة نقرأ سورة الإخلاص (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

هل ركعات الشفع والوتر تجزئ عن قيام الليل ؟ 

 قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،انه لا فرق بين قيام الليل والشفع والوتر منوها الى أن الفقهاء تكلموا عن صلاة قيام الليل، فقالوا إن كل صلاة جاءت بعد صلاة العشاء تصلح أن تكون من قيام الليل.

وقال عبد السميع في رده على سؤال " هل صلاة الشفع والوتر هي قيام الليل " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن العلماء فرقوا بين قيام الليل والتهجد، بأن التهجد ما سبقه نوم وقيام الليل ما كان قبل النوم.

وأشار إلى أن الناس يسمون الثلاث ركعات السنة بعد العشاء بأنهم ركعتا شفع وواحدة وتر، موضحا أنها ثلاث ركعات ويجوز عند الشافعية أن تكون ركعة واحدة، وسماها الناس شفع ووتر لأن الشفع رمز للرقم الزوجي والوتر رمز للرقم الفردي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهذا معناه أنه يجوز صلاة ما تيسر لي من الصلاة في قيام الصلاة ويعقبها ثلاث ركعات "شفع ووتر" ويجوز صلاتها متصلة أو ركعتين وواحدة، ويجوز صلاتها بتشهد واحد في الركعة الثالثة.

الشفع والوتر صلاة الشفع والوتر حكم صلاة الشفع والوتر كيف تصلى صلاة الشفع والوتر صلاة الوتر عدد ركعات صلاة الشفع والوتر ماذا نقرأ في صلاة الشفع والوتر قيام الليل سورة الأعلى سورة الكافرون ورة الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. صلاة التهجد ليلة 22 رمضان بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها

ما حكم من أصيب بمرض مفاجئ في نهار رمضان؟ الأزهر يجيب

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الجامع الأزهر ليلة 22 من رمضان

شيخ الأزهر عن الزواج والطلاق: كانا بلا سقف في الجاهلية فتصدى الإسلام لهذه الفوضى

فضل دعاء القنوت في رمضان .. حكمه ومتى يقال للاستجابة والقبول

تعرضوا لنفحات الله في العشر الأواخر .. روشتة شرعية من الإفتاء لاغتنامها

دعاء المطر في رمضان مستجاب .. 3 كلمات عظيمة وردت عن النبي فلا تغفلها

ترشيحاتنا

الرحيل مجانا..أحمد حسن يكشف بندا هاما في التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو

بعد الكشف عن مقبرة بانحسي بسقارة..هل يكتب تاريخ آخر لـ مصر الفرعونية؟

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن التطورات الأخيرة في البلاد

بعد فرض الحظر الجوي.. تحرك عسكري جديد من الصين حول تايوان

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

في ذكرى ميلاده|عبد الرحمن الأبنودي: أنا واحد من الذين أفسدوا حياتهم بالتدخين..نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند الغضب لفترات طويلة ؟

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

فيديو

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ