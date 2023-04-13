جدل بين لجنة التخطيط وكولر.. ومفاجأة في تجديد تعاقد حسين الشحات

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على مارسيل كولر، ثنائي الهجوم أحمد شريف وأحمد عاطف، مؤكدا أن المدرب لا يمانع ولكنه اشترط ضم مهاجم أجنبي.

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مركز الهجوم في الأهلي سوف يشهد التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي".

وأضاف: "إدارة الكرة بالأهلي عرضت على حسين الشحات عقد جديد لمدة ثلاث مواسم مقابل حصوله على 13 مليون سنويًا، وهو ضعف ما يتقاضاه حاليا مع النادي في الوقت الحالي، واللاعب حتى الآن لم يوقع لكن في طريقه للتوقيع خلال الأيام القادمة، وسيكون ضمن الفئة الأولى".

وواصل: "الأهلي يستعد حاليا لمواجهة فاركو في الدوري، ويدرس الجهاز الفني استبعاد علي معلول لإراحته وكذلك محمد هاني الظهير الأيمن، في ظل ارهاق اللاعبين بشكل واضح في الفترة الماضية، وهناك كلام حول مشاركة أليو ديانج وياسر إبراهيم بشكل أساسي".

وزاد: "من مميزات فريق الأهلي حاليا وجود لاعبين كثيرين جاهزين، واللاعب البديل لا يقل عن الأساسي، والتدوير الذي قام به مارسيل كولر ميزة كبيرة".