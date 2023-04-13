أجدع فريق عمل.. غادة عبد الرازق تشارك كواليس "تلت التلاتة"

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من كواليس تصوير مسلسلها “تلت التلاتة” وعلقت: “اجمل واجدع كرو عمل”.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت غادة عبد الرازق، بتعذيب مي سليم، وواجهتها بما فعله امجد بشقيقتها وأخبرتها مي سليم انها ليس لها دخل بما حدث.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بقتل مي سليم بالسكينة بعد ان قامت بتعذيبها، ومن ثم وضعت جثتها في برميل لتتخلص منها.