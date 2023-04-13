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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارته انقلبت.. إصابة رئيس مباحث السياحة والآثار في حادث بالواحات البحرية

صدى البلد

أصيب رئيس مباحث السياحة والآثار في الواحات البحرية بكدمات وسحجات متفرقة، إثر انقلاب سيارته الخاصة أثناء سيره بمنطقة المناجم بدائرة قسم الواحات، وتم نقله إلى مستشفى الواحات لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكى يقودها المقدم كريم عبد الفتاح، رئيس مباحث السياحة والآثار بالواحات البحرية بمنطقة المناجم بدائرة قسم الواحات، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، ما تسبب في انقلاب السيارة وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقله إلى مستشفى الواحات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس مباحث السياحة والآثار الواحات البحرية انقلاب سيارته قسم الواحات الجيزة

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