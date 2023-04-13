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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، عددا من قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وكان من هذه القرارات؛ الموافقة على منح شركتين “بي اس اتش” للأدوات المنزلية، وشركة “بيكو مصر" بالصناعة الأجهزة المنزلية الرخصة الذهبية - الموافقة الواحدة، المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا رقم 971 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصـة بمساحة 297250 الكائنـة شـرق طريق الشـرطة العسكرية، مدينة رأس غارب، محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعي عليها.

وقرار رقم 972  لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصـة بمساحة 2275.09، تبـرع المواطن محسـن عبد المنعم حفنى هيكل، ضمن القطعتين رقمی 92 و93 حوض الزنقور والأوسية نمرة (8)، ناحية قرية أبو رجوان قبلى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، محافظة الجيزة بالمجان، لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي رسمي للغات عليها.

وقرار رقم 973 لسـنة 2023 بتخصيص المساحات الثلاثة المبينة بمدينة سرس الليان، محافظة المنوفية، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى من الأراضي المملوكة للدولة.

وقرار رقم 974 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصـة بمساحة (1800م) ضمـن القطعة رقـم 250 بحوض المربع القبلي نمرة (8)، ناحية كفر حشـاد، زمام قرية دلبشـان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب كفر النصارية عليها.

وقرار رقم 975 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض مـن أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2292) بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية، التابعـة للوحـدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بمحافظة الوادي الجديد ، بالمجـان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المقام عليها محطة رفع.

وقرار رقـم 976 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض مـن أملاك الدولة الخاصة بمساحة (216م٢) بقرية طحوريـا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالإيجار الاسـمى لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف عليها، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسـم الكروكي المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

وقرار رقـم 977 لسـنة 2023 بتخصيص قطعة أرض مـن أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1563م) (تبرع المواطن / جمعة السيد على) ضمـن القطعة رقـم (44) الواقعة بحوض الهانم نمـرة (2) بناحية منشـأة بغداد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، محافظة الفيوم، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة سليم عدس للتعليم الأساسي عليها.

كما نشرت قرارا رقـم 1175 لسنة 2023 بالاتفاق على تعديل مسمى «التربية الرياضيـة للبنات بالخانكة» - محافظة القليوبية جامعــة الأزهر لتصبح «كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة – جامعة الأزهر».

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