محافظ القليوبية : إقامة منطقة صناعية على مساحة 739 فدان بالخانكة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا موسعا بحضور الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني وذلك لمناقشة أعمال تحديث مخطط إستعمالات الأراضي لمساحة 739 فدان بأرض جمعية النصر بالخانكة تمهيدا لتجهيزها عمرانيا لإقامة منطقة صناعية عليها وفقا للقرار الجمهوري 210 لسنة 2017.

وأكد محافظ القليوبية خلال الإجتماع أن الهدف من الإجتماع هو إستعراض ماتم إنجازه بمشروع تحديث المخطط الإستراتيجي وإستعمالات الأراضي لقطعة أرض على مساحة 739 فدان بأرض جمعية النصر وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة بناحية أبو زعبل بمركز الخانكة لإقامة منطقة صناعية عليها حيث تم التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني بإعداد مخطط عام للمنطقة وعلى الفور تم التعاقد مع مجموعة من الخبراء والإستشارين للبدء في المشروع وتم الإنتهاء من مخرجات المشروع وستبدأ المحافظة في إقامة المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وقاطني المنطقة من خلال اللقاءات الحوارية لتنظيم العمل وفق الإحتياجات المطلوبة فعليا على أرض الواقع بما يتناسب مع الأنشطة الصناعية القائمة.



وأكد محافظ القليوبية أن المنطقة تتميز بموقع جغرافي مميز وتقع بنطاق شمال شرق مركز الخانكة بنطاق عدد من المناطق الصناعية الواعدة القائمة بالفعل كمنطقة الشرق والصفا الصناعية وتتبع الوحدة المحلية لأبو زعبل حيث تعمل المحافظة على تكامل المنطقة مع المناطق الصناعية والمدن الجديدة المحيطة بنطاق محافظتي القليوبية والشرقية وتوفير قاعدة إقتصادية لمدينة الخانكة لتدعيم القاعدة الصناعية داخل المحافظة فضلا عن الإستفادة من الأراضي الفضاء بالموقع وتلبية الإحتياجات الخاصة بالخدمات على مستوى المحافظة لاسيما خدمات النقل ودعم الإتصالية.



وأضاف محافظ القليوبية أن الهدف من تنمية المنطقة أيضا على المستوى الإقليمي هو ربط المنطقة بالمناطق الصناعية الأخرى والمدن الجديدة وإيجاد نواة صناعية لدفع عملية التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإرتباط المكاني بين المنطقة ومصادر مستلزمات الإنتاج ومراكز التسويق بالإقليم والتكامل الوظيفي مع المخططات المقترحة لمنطقة عرب العليقات ومستعمرة الجزام ومنطقة العكرشة الصناعية، بالإضافة الي أهداف أخرى على المستوى المحلي من أهمها جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون صناعات مغذية للصناعات الكبيرة بالمدينة وإتاحة الخدمات الفنية اللازمة لرفع معدلات إنتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها أوضحت رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الهيئة إنتهت من وضع تصور متكامل لتطوير المنطقة بالكامل والنهوض بها صناعيا من خلال ِدراسة القطاع الصناعي للمنطقة والمناطق المحيطة ودراسة الوضع البيئي ومؤشر جودة الهواء والمياه بالمنطقة بالإضافة الي دراسة البنية الأساسية ( النقل والطرق والمرور ) وربط المنطقة بشبكة النقل الإقليمية المحيطة كطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي وطريق السلام- الخانكة، وطريق مستعمرة الجزام وطريق شارع الجمهورية المحطة وطريق ابوزعبل عزبة الصفيح.

كما شمل المشروع دراسة البنية الأساسية لأعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي والمعالجة والمخلفات من خلال إنشاء محطات عدد 2 محطة مياه بطاقة 48989م مكعب / يوم ، بالإضافة الي دراسة أعمال التغذية بالكهرباء والطاقة والإتصالات ومكاتب البريد.



وتابع محافظ القليوبية الإجتماع حيث أكد أن المحافظة تسعى لإستغلال منطقة أرض جمعية النصر لإقامة مجمع صناعات وخدمات صناعية وخدمات ونقل ولوجيستيات لدعم دور مركز الخانكة الصناعي بما يراعي معايير الجودة البيئية والإقتصادية والسلامة وذلك لجذب الإستثمارات الصناعية والعمالة ووجود قوة بشرية مدربة ومتخصصة في العديد من الصناعات وتعزيز المكانة الإقليمية للمنطقة وإستعادة دور المحافظة الإقليمي.