السيد المسيح يغسل أرجل تلاميذه.. والكهنة يكررون ذلك مع الشعب تعرف على أهم مظاهر صلوات خميس العهد

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، الخميس، "قداس اللقان" ضمن صلوات يوم "خميس العهد" من دير القديس مارمينا العجائبي بمريوط بمحافظة الإسكندرية بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا والآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة.

وفي صلاة اللقان التى تقام في الكنيسة 3 مرات فقط وهى "عيد الرسل وعيد الغطاس وخميس العهد" وفيها تتم تلاوة صلوات خاصة على المياه، وهى ترمز لقيام السيد المسيح بغسل أرجل تلاميذه يوم الخميس الكبير، وغسلها قبل التناول، قبل أن يمنحهم السرائر المقدسة، وقال لهم بعد غسل أرجلهم: "ها أنتم طاهرون".

ويقول مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في أحد تأملاته إن "السيد المسيح أراد أن يعطينا درسا عن الطهارة قبل التناول، فيتقدم الإنسان إلى الأسرار المقدسة وهو طاهر، أو لعله يعطينا درسا آخر، وأن الطهارة منحة من عنده، وهو الذى يمنحنا إياها، هو يغسلنا فنطهر، ونلاحظ أنه غسل أرجل التلاميذ، دون أن يطلبوا ذلك، كما منحنا الفداء العظيم دون أن نطلب، والماء يرمز إلى النقاوة والتطهير ويرمز إلى الحياة وإلى عمل الروح القدس، أو إلى الروح القدس نفسه، وعمل التطهير واضح جدا من فصل إنجيل اليوم فى غسل السيد لأرجل تلاميذه".

ويقوم رئيس الكهنة أو الأسقف او كبير الكهنة عقب صلاة اللقان بارتداء "وشاح حول وسطه" وينحني ليغسل أرجل الرجال المتواجدين في الكنيسة تذكارا لما فعله السيد المسيح مع تلاميذه، رمزا للتقدم إلى الأسرار الكنسية بنقاوة وطهارة.

وواقعة غسل السيد المسيح لغسل أرجل التلاميذ جاءت كاملة في إنجيل القديس يوحنا، وهى لكي يعلمهم التواضع، ويغسل قلوبهم من الكبرياء الذى كان فيهم، وجعلتهم يتنافسون على المركز الأعظم، إذ قال لهم: "أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلمًا وسيدًا وحسنًا تقولون لأني أنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالًا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضًا، وهو الأمر الذى استلمته الكنيسة وتقوم به حتى اليوم".

ويتضمن طقس "خميس العهد"، صلاة جزء من البصخة في طقس باكر، وترديد قطعة تبكيت للخيانة "يهوذا مخالف الناموس"، وبعدها تصلى صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة "الثالثة والسادسة والتاسعة"، ثم بعد ذلك قداس اللقان وفيه يلبس الخدام ملابس الخدمة وعقب الصلاة تكون رشم الماء في الأرجل فقط تذكارا لغسل السيد المسيح لأرجل التلاميذ.

وخميس العهد هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة، وشهد العشاء الأخير العديد من الأحداث، فقد تنبأ السيد المسيح بأن يهوذا سيخونه وأن بطرس سينكره ثلاث مرات قبل صياح الديك، وقدّم خطبته الأخيرة للتلاميذ، والتي تدون بشيء من التفصيل في إنجيل يوحنا "التلميذ الذي كان متكئًا بالقرب من السيد المسيح خلال العشاء.

ولما جاء اليوم الأول من الفطير الذي كان ينبغي أن يُذبح فيه الفصح أمر يسوع إثنين من تلاميذه أن يذهبا ويُعدا الفصح ليأكل معهم جميعًا وبعد ظهر يوم الخميس رجع السيد المسيح مرة أخري إلى أورشليم لا إلى الهيكل ومعه تلاميذه ليأكل الفصح. هذا هو العيد العظيم عند اليهود الذين أمروا بعمله في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج.

وأناب السيد المسيح عن تلاميذه بطرس ويوحنا وأعدا الخبز وعصير العنب والأعشاب المرَّة، وكل ما هو ضروري لإعداد الفصح، ولم يفهم التلاميذ أين هو المكان الذي سيأكلون فيه الفصح ولذا سألوه عنه فأرسل بطرس ويوحنا وأعطاهما علامة يميزان بها صاحب ذلك البيت وهو إنسان حامل جرة ماء.

وذهب هو وتلاميذه الذين لم يكونوا يعرفون المكان حتى دخلوه فأكلوا الفصح هناك، وفي هذا الوقت حدثت مشاجرة بين التلاميذ فيمن يظن أن يكون الأول والأعظم فنبهم يسوع إلى تلك الأفكار الباطلة قائلًا: "الكبير فيكم فليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم، وفي الحال قام بعملية غسل الأرجل للتلاميذ واحدًا واحدًا".

وبعد ذلك أنبأهم بخيانة يهوذا بقوله: "واحد منكم يسلمني"، يقصد يهوذا الذي إذ أخذ اللقمة بغير استحقاق، دخله الشيطان وقام في الحال ومضى إلى اليهود يسلِّم لهم سيده مقابل ثلاثين من الفضة وهذه كانت قيمة العبد.

وفي هذا اليوم رسم السيد المسيح العشاء الرباني الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم، أي جسده المقدس ودمه الكريم، حيث أبطل أمام التلاميذ الرمز وأشار لهم إلى المرموز إليه بل وقد سلمه لهم عوضًا عنه عهدًا جديدًا غير العهد الأول، كما يوضح ذلك الإنجيليون قائلين: "وفيما هم يأكلون "الفصح" أخذ يسوع خبزًا وبارك فكسر وأعطاهم قائلًا: خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يُبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري، وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلًا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عنكم، فالأكل الأول والكأس الأول هي عشاء الفصح، أما الخبز الثاني والكأس الثانية فهما العهد الجديد



