في حفل الإفطار.. الطلاب الوافدون يتوجهون بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر

شهد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين، نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفل الإفطار الذي أقامته المنظمة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف وأسرهم، وبحضور الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية السابق، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة.

أقيم حفل الإفطار في جو تسوده مشاعر الأخوة والمحبة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وعبر الطلاب الوافدون عن سعادتهم لوجودهم وسط قيادات الأزهر، مؤكدين تقديرهم وشكرهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لرعايته الدائمة للطلاب الوافدين، كما وجهوا الشكر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على ما تقدمه من خدمات جليلة لرعايتهم، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم.

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