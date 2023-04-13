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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة تقيم معرضها الخيري الثالث للطالبات بالمجان

المعرض الخيري
المعرض الخيري

نظمت كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة المعرض الخيري الثالث للملابس لطالبات الكلية بالمجان؛.

 صرحت بذلك الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، مشيرة إلى أن إدارة الكلية برئاسة العميدة والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفايزة سعودي، مدير الكلية، و ابتسام زيدان، مسئول رعاية الطالبات، و تغريد السيد، مسئول شئون التعليم، حريصة على كل ما من شأنه أن يدخل السرور ويرسم البسمة على وجوه طالبات الكلية في مختلف الفرق الدراسية.

ووجهت عميدة الكلية الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم هذا المعرض الخيري الثالث، داعية المولى -عز وجل- أن يبارك فيهم، وأن يجعل هذا العمل الخيري في ميزان حسناتهم.

وأوضحت عميدة الكلية أن هذا المعرض المجاني الخيري الثالث للملابس يعكس قوة وتميز الكلية الفتية التي استطاعت في عقد من الزمن أن تثبت وجودها ويسطر أبناؤها بأحرف من نور الإنجازات تلو الإنجازات التي تظل شاهدة على عطاء الكلية الشامل سواء في العملية التعليمية، أو خدمة المجتمع، أو البحث العلمي.

وأضافت عميدة الكلية أن الأسبوع الماضي شهد تنظيم الإفطار الجماعي السنوي الذي تحرص عليه الكلية.

 وقد أشاد فضيلة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتنظيمه، أعقب ذلك تنظيم أمسية رمضانية على هامش الإفطار، وتم منح جوائز رمزية للطالبات، بجانب ذلك قامت طالبات الكلية بتمثيل مشرف في مؤتمرات كليات التمريض بجامعات أسيوط وحلوان وقناة السويس والمنصورة؛ حيث حصلن على المركز الأول في تلك المؤتمرات، إضافة إلى ذلك قامت الكلية بتنظيم عديد من القوافل التوعوية التي جابت جميع مؤسسات الدولة؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي خاصة في ظل جائحة كورونا.

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