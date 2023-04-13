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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن سوء حالة استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة

فاطمة سليم، عضو
فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن خطة رفع كفاءة استراحات المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣.

 

وأشارت إلى أنه أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من التوجيهات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ما بين نظام الامتحانات والتصحيح، وغيرها من الأمور الهامة، إلا أنها أغفلت أمر هام وهو استراحات المعلمين المشرفين.

 

وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة: من المعروف أن مشرفي امتحانات الثانوية العامة يكونون من خارج المحافظة تحقيقا للشفافية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير استراحات، نظرا لعدم قدرتهم على التنقل كل يوم من أماكنهم إلى مناطق الإشراف على الامتحانات.

 

وأوضحت أن هذه الاستراحات للأسف الشديد وبناء على العديد من شكاوى المعلمين المراقبين على الامتحانات غير مهيأة على النحو الكافي للمعيشة وتنقصها العديد من الاحتياجات.

 

وتابعت عضو مجلس النواب: من المفترض أن يجد المعلم المراقب على الامتحانات راحته في مكان الإقامة، خصوصا في ظل تعدد الشكاوى من تهالك الأثاث وعدم النظافة الكافية للاستراحات.

 

وطالبت النائبة فاطمة سليم، وزارة التربية والتعليم بأن تضع نصب أعينها هذا الأمر ودراسته، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقبلة . 

فاطمة سليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ الثانوية العامة مجلس النواب

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