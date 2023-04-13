مي كساب تكشف مفاجأة بشأن مسلسل جعفر العمدة قي حبر سري الليلة

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة مي كساب، الليلة في الحلقة الثالثة والعشرون من الموسم الخامس من برنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس.

وتكشف مي مفاجأة في أحداث مسلسل جعفر العمدة وعلاقتها بمحمد رمضان وشائعة عدم تكرار التعاون معه مرة أخرى وشائعات خلافها مع زميلاتها في المسلسل.

وتكشف مي خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بزوجها أوكا وشائعة أنها كانت سبب في الانفصال بينه بين أورتيجا إضافة لآرائها في بعض القضايا على الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.

