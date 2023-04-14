كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

نشرت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية منشور يوضح الفرق بين الممبار المستورد والممبار البلدي قبل الشراء .

وكتبت سماح يفضل الكثير الفطار علي الممبار ولحمة الرأس ولكن خلي بالك مافيش حاجة اسمها ممبار صيني ربما دا الاسم المجازي ل الممبار المستورد .



وقالت سماح اتعودنا نشتري ممبار من السوق أو المدبح أو من الجزاريين ولايحتاج لتنظيف ويكون فيه نوع من الراحة لأننا شوفناه .

ولكن يقلق البعض من المستورد عشان الله اعلم الحيوان المدبوح مدبوح دبح شرعي ولا ايه ويا تري ممبار لايه بالظبط.



وأوضحت نوح الفرق وبالصور بين الممبار البلدي والمستورد



وأضافت سماح أن الممبار البلدي بيكون عليه طبقة من الدهن ولونه وردي وله ريحة معروفة ولما بنظفه مش بيبقي ابيض ناصع ابدا بردو له لون وبردو له ريحة .

الممبار المستورد بيكون شفاف وليس به طبقه من الدهن أبيض ناصع وشفاف جدا بيتباع في الهايبرات ومغلف اطباق فويل وعند تسوية البلدي بيكرمش أو بيبقي معوج شوية أما المستورد أو الصيني فبيبان مستقيم .زي الصور .



عشان ابقي متطمن وبعيد عن اي وسواس ..اشتري من المجزر أو من الجزار ونظف براحتك وكل حاجة مضمونة.

