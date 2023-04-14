عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية منشور يوضح الفرق بين الممبار المستورد والممبار البلدي قبل الشراء .

 

 وكتبت سماح يفضل الكثير الفطار علي الممبار ولحمة الرأس ولكن خلي بالك مافيش حاجة اسمها ممبار صيني ربما دا الاسم المجازي ل الممبار المستورد .


 وقالت سماح  اتعودنا نشتري ممبار من السوق أو المدبح أو من الجزاريين ولايحتاج لتنظيف ويكون  فيه نوع من الراحة لأننا شوفناه .

 ولكن يقلق البعض  من المستورد  عشان الله اعلم الحيوان المدبوح مدبوح دبح شرعي ولا ايه ويا تري ممبار لايه بالظبط.

 
وأوضحت نوح الفرق وبالصور  بين الممبار البلدي والمستورد 
 

وأضافت سماح أن الممبار البلدي بيكون عليه طبقة من الدهن  ولونه وردي وله ريحة معروفة ولما بنظفه مش بيبقي ابيض ناصع ابدا بردو له لون وبردو له ريحة .

 

 الممبار المستورد بيكون  شفاف وليس به طبقه من الدهن  أبيض ناصع وشفاف جدا  بيتباع في الهايبرات ومغلف اطباق فويل وعند تسوية البلدي بيكرمش أو بيبقي معوج شوية أما المستورد أو الصيني فبيبان مستقيم .زي الصور .


عشان ابقي متطمن وبعيد عن اي وسواس ..اشتري من المجزر أو من الجزار ونظف براحتك  وكل حاجة مضمونة.
                           

 

الفرق بين الممبار المستورد والممبار البلدي الممبار الممبار البلدي الممبار المستورد الممبار المستورد والممبار البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها

تعرف علي حقيقة إصابة فتوح بمباراة الزمالك

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ... صدمة داخل الرجاء عقب إصابة نجمه

الوضع المالي للنقابة مستقر.. قرار هام من "الصحفيين" بشأن الحوار الوطني| تفاصيل

تاريخ صلاحيتها انتهى.. WhatsApp يتوقف عن العمل مع هذه الأجهزة

قسوة شديدة .. لن تصدق ما فعله بريطاني في طائر نورس بالشارع

هل يجوز قيام الليل بالذكر وقراءة القرآن دون الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

بلال شامة .. مجدى بدر يكشف مفاجآت عن جعفر العمدة: المخرج شربني الدور ونصحني ألا أحتك بمحمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

زي الجاهز.. طريقة عمل البيتي فور بدون ماكينة

الحكم على أم أنهت حياة ابنتها وفتاة أخرى بالخطأ في أستراليا

بلاش تستخدمها بالكحك.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ