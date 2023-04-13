استبعاد شيكابالا من مباراة الزمالك وحرس الحدود لهذا السبب.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن استبعاد اللاعب محمود شيكابالا من مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود اليوم بسبب شعور اللاعب بإجهاد عضلي”.

علي جانب أخر، كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن أول قرار لخوان أوسوريو مدرب نادي الزمالك الجديد، بعد وصوله مصر وتوليه المهمة بشكل رسمي .

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc : اوسوريو يعشق تقديم الكرة الجميلة، كما أن له انجازات كبيرة ودرب فرق ومنتخبات كبرى، ويعتمد على طريقة 4-2-3-1 وهي الخطة المعتادة في الكرة المصرية.

وأضاف: "أوسوريو وصل القاهرة بعدما وقع عقود تدريب نادي الزمالك، والفريق الأبيض لديه قائمة من اللاعبين المميزين رغم ابتعادهم عن المستوى المعروف في ظل حالة التراجع الفني الكبير للاعبين خلال الفترة الماضية".