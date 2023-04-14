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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ألوان .. أفكار مبتكرة لبيض شم النسيم

صدى البلد

هناك الكثير من الامهات التي تلجأ  تعليم الأطفال في تلوين البيض ب استخدام ألوان المياه فى تلوين بيض شم النسيم وعمل تصميمات مختلفة .

ولكن يمكنك أن تستخدم خامات طبيعية لتلوين البيض.

يمكنكِ تلوين بيض شم النسيم بمواد ومكونات طبيعية، مثل: البنجر الذى يعطى لونًا أحمر للبيض، ويمكن استخدام البقدونس لتلوين البيض باللون الأخضر، وكذلك يمكن استخدام الكركم أو الحلبة أو الكارى لجعل لون البيض أصفر، وكذلك الجزر يجعل لون البيض برتقاليًا.

 

3- يمكنك عمل أشكالاً فنية بالبيض بعمل بيض يشبه الرخام، وذلك بأن تضعى كوب فيه ألوان الصبغة التى سنلون بها البيض مع إضافة ربع كوب من الخل على الصبغة، وقومى باستخدام الغراء فى تثبيت الصبغة على البيض، وفى النهاية يصبح البيض يشبه الرخام.

الديكوباج فى تلوين البيض

4- يمكنكِ استخدام فن الديكوباج لتلوين البيض، وفن الديكوباج هو فن قص ولصق الورق على الأسطح المختلفة، فيمكن أن تقومى بقص رسمة معينة وتلوينها ثم لصقها على البيض بعد تلوينه.

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