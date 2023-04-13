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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق.. فيديو

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع؛ ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض.

 

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن البعض يتخذون المال وسيلة لأكل الحرام، أو البحث عن الربح السريع غير الحلال، أو كسب المال بغير وجه مشروع، أو الاستيلاء على أموال الآخرين من غير طيب نفس، أو اتخاذ معاملات غير مشروعة نهى عنها الدين في إقامة المشروعات وكسب المال، وكل ذلك وما يشابهه يسبب أزمات ومشاكل على مستوى التعامل المالي.

 

 الفقه الإسلامي 

وتابع مفتي الديار المصرية، أن قضايا المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تعد أساسًا لبناء الاقتصاد وتطوره واستقراره، يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها، ومن أجل ضمان سلامة المبادلات الاقتصادية ودوران المال بشكل سليم بينت الشريعة الإسلامية الغراء أحكام المعاملات المالية بنصوص شرعية صريحة حتى تحمي الاقتصاد من كل كسب خبيث أو أي عمل يلحق ضررًا بالمجتمع.

مفتى الجمهورية الشريعة الإسلامية المعاملات المالية مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

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